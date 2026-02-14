Lazio, lungo stop per Pedro: svelati i tempi di recupero
RASSEGNA STAMPA - Dopo Zaccagni, Sarri sarà costretto a fare a meno anche di Pedro. L'ex Barcellona è uscito anzitempo dalla sfida di Coppa Italia, le sensazioni non erano positive ma già subito nel post-partita si era scongiurato il pericolo frattura.
Nonostante questo, però, l'infortunio accusato dall'esterno spagnolo lo costringerà comunque a stare lontano dai campi di gioco per qualche settimana: secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Pedro dovrebbe restare fuori per circa un mese.