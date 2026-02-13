Lazio, Provedel su Sarri: "Ha più voglia di prima, ci trasmette passione"
13.02.2026 19:00 di Christian Gugliotta
Alla vigilia di Atalanta - Lazio, Ivan Provedel ha rilasciato un'intervista ai canli ufficiali biancocelesti per il match program ufficiale. Tra le altre cose, il portiere ha speso della parole anche su mister Sarri, evidenziando la grande voglia e dterminazione mostrate fin dal suo ritorno nella Capitale. Ecco le sue dichiarazioni:
"Il mister è sempre stato molto determinato e affamato. Forse non aver allenato per un po’ di tempo gli ha dato ancora più voglia di prima: riesce a trasmetterci la sua passione e noi cerchiamo di fare lo stesso".
