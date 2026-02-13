Lazio, Provedel: "Motta è un ragazzo serio. Può avere una grande carriera"
13.02.2026 20:00 di Christian Gugliotta
Nell'intervista rilasciata per il match program ufficiale di Lazio - Atalanta, Ivan Provedel ha parlato anche degli innesti arrivati a gennaio, soffermandosi sul nuovo secondo portiere Edoardo Motta. Queste le sue considerazioni.
"I nuovi arrivati sono prospetti importanti ma sono giovani e vanno aspettati con pazienza. Motta è un bravo portiere, è giovane e lavorando bene può avere una grande carriera perché ha talento ed è un ragazzo serio".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.