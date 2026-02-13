Lazio, Provedel torna sul Bologna: "È una vittoria che ci dà entusiasmo"
13.02.2026 21:00 di Christian Gugliotta
Una sua parata su Ferguson ai calci di rigore ha regalato alla Lazio un posto alle semifinali di Coppa Italia. Ivan Provedel ha parlato della vittoria ottenuta al Dall'Ara contro il Bologna, sottolineandone l'importanza nell'intervista concessa ai canali ufficiali del club per il match program dedicato alla sfida contro l'Atalanta.
"Ha lasciato tanto, è una vittoria che ci permette di sopperire alla stanchezza dell’impegno ravvicinato e regala entusiasmo perché venivamo da un periodo in cui faticavamo a ottenere dei risultati positivi".
