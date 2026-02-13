Inter, Chivu sicuro: "Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri"

13.02.2026 16:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Inter, Chivu sicuro: "Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la conferenza stampa di presentazione di Inter - Juventus, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato anche del tema relativo alle recenti proteste contro gli arbitri. Di seguito il suo pensiero.

"Gli arbitri? Questa è una storia di tanti anni. Io inizierò a parlare di questo aspetto quando un allenatore dirà che l'episodio è stato a favore. Ci si lamenta sempre quando si sbaglia. Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri. Se l'Italia ad esempio non va a due mondiali di fila non contano gli arbitri. Tutti possono migliorare".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.