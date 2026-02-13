Zambrotta sulla Juve: “Ha dovuto rincorrere la Lazio. Ora Spalletti deve…”
In una lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore Gianluca Zambrotta ha parlato del momento della Juventus in vista della prossima gara contro l’Inter. In particolare si è espresso sul pareggio dei bianconeri contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
“La Juve con l’Atalanta meritava di passare in vantaggio perché ha creato tantissime occasioni da gol e le hanno fischiato un rigore per un discutibile fallo di mano in area. Contro la Lazio ha subito due gol in due tiri e poi ha dovuto rincorrere per recuperare. Forse Spalletti deve aggiustare qualcosa a livello di impatto con la partita nei primi minuti”.
