Ex Lazio | Klose: "Sento la fiducia del Norimberga, vogliamo crescere"

© foto di Federico Gaetano

Miroslav Klose ha rinnovato il suo contratto con il Norimberga. L'ex attaccante della Lazio proseguirà la sua carriera da allenatore sulla panchina del club tedesco anche nelle prossime stagioni. Di seguito le dichiarazioni del tecnico a riguardo presenti nel comunicato ufficiale della società.

"Abbiamo sfruttato il tempo a disposizione per analizzare internamente i vari temi e discuterne in modo aperto e costruttivo. In questo, la direzione per Joti (il direttore sportivo, ndr.) e me è sempre stata la stessa. Insieme vogliamo far evolvere il club e portarlo avanti. Non ho mai dubitato del nostro cammino comune; stimo molto lui e la nostra collaborazione. Il club e le persone che danno così tanto per questa società speciale mi sono entrati nel cuore in poco tempo. Il modo in cui i tifosi supportano me e la squadra ogni settimana è fantastico. Sono grato per la fiducia riposta in me dalla dirigenza e dai tifosi, e non vedo l'ora di continuare a lavorare qui insieme".