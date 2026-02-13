Milano-Cortina 2026, caso doping: Rebecca Passler può tornare a gareggiare
13.02.2026 11:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Rebecca Passler potrà partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La decisione è arrivata dalla Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia che ha accolto il ricorso dell’azzurra che era stata sospesa provvisoriamente a seguito di una positività al Letrozolo riscontrata lo scorso 26 gennaio. Passler potrà quindi aggregarsi alle compagne a partire... <<< REBECCA PASSLER >>>
