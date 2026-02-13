La Lazio pronta ad ospitare l'Atalanta: quanti tifosi aderiranno alla protesta?
13.02.2026 09:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - La Lazio torna all’Stadio Olimpico dopo due trasferte consecutive: prima il campionato a Torino, poi i quarti di Coppa Italia a Bologna. Domani alle 18 i biancocelesti ospiteranno l’Atalanta, ma l’attenzione non sarà rivolta soltanto al campo. A tenere banco è soprattutto la risposta del pubblico.
La domanda che accompagna l’avvicinamento alla sfida è chiara: quanti tifosi siederanno sugli spalti? Al momento, secondo quanto riportato dal Messaggero, i tagliandi venduti non sono nemmeno tremila. Un dato che dovrà ora intrecciarsi con le scelte degli abbonati, divisi tra chi deciderà di esserci e chi, invece, potrebbe continuare la protesta nei confronti della società.
