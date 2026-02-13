Lazio, sogno Nasdaq ancora vivo: c'è un filo rosso con il Flaminio
RASSEGNA STAMPA - La vittoria ai rigori contro il Bologna ha ridato un senso alla stagione della Lazio che, dopo aver compromesso il proprio cammino in campionato, può ancora fare affidamento alla Coppa Italia per provare a regalare una gioia ai propri tifosi e a centrare la qualificazione all'Europa League.
Ad assistere alla sfida sugli spalti del Dall'Ara c'era anche il presidente Claudio Lotito che, negli ultimi mesi, si è dato da fare per provare a rilanciare il nome del club biancoceleste. La presenza del figlio Enrico alla cerimonia di chiusura del Nasdaq e il progetto per il nuovo stadio Flaminio sono chiari indizi di un tentativo del patron di provare a riportare la Lazio ai fasti di un tempo.
C'è un filo rosso che lega queste due iniziative. Come riporta Il Messaggero, infatti, la Lazio potrebbe quotarsi alla borsa di New York tramite la controllata Newco, società che si occupa del piano di riqualificazione dell'impianto ideato da Pier Luigi Nervi. Il viaggio avvenuto a dicembre è stato solo l'inizio, una spedizione che è servita ad allacciare contatti con eventuali sponsor e investitori in ottica futura.