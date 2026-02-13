Lotito annuncia: "Ecco il nuovo piano per rilanciare la Lazio"
Lotito risponde ai tifosi e guarda al futuro della Lazio. Il presidente biancoceleste si è espresso in maniera pacata sulla contestazione messa in atto dal popolo laziale, dichiarando poi di voler presentare in pubblico il progetto del nuovo stadio Flaminio e, soprattutto, la volontà di aver pronto un piano quinquennale per rilanciare il club. Queste le sue dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera:
"Nella vita come nel calcio il dissenso esiste e va rispettato. Fa parte della passione e la passione è l’anima della Lazio. Può accadere a volte che alcune mie dichiarazioni vengano interpretate in modo diverso da ciò che intendo. È legittimo, quindi, che i tifosi si interroghino, ma io rispondo coi fatti".
Sul Flaminio e sul piano quinquennale ha affermato: "La prossima settimana presenteremo in pubblico il progetto già consegnato al Comune per lo stadio Flaminio. Poi, a marzo, illustreremo 'Lazio 2032' il nostro piano quinquennale di rilancio".