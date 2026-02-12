Lazio | Stadio Flaminio, l'analisi del progetto: tutto quello che c'è da sapere

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha depositato le carte progettuali per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, dando il via all'iter che domani, venerdì 13 febbraio, prevederà una prima riunione dei tecnici apicali del Comune, nel corso del quale si analizzeranno i documenti presentati dalla società biancoceleste. Tra relazioni e tavole, specifica l'edizione odierna del Messaggero, si tratta di una novantina di file che saranno analizzati dal Palazzo Senatorio. Le tempistiche non sono note. Questa valutazione potrà portare: o alla concessione di un interesse pubblico preliminare del progetto o a una richiesta di modifiche e di integrazione del progetto. La seconda ipotesi sembrerebbe quella più probabile. Il piano economico è stato asseverato su una concessione del Flaminio di 99 anni, ma nella bozza di convenzione il tempo è indicato sui 90, come prescritto anche dalla legge. Si tratta di dettagli che andranno corretti, per poi dare il via libera politico. A questo seguirà una fase di pubblicazione che durerà 2 mesi e che darà l'occasione ad altri soggetti interessati di mettere sul piatto delle proposte alternative per la riqualificazione del Flaminio.

CRONOPROGRAMMA - Nei documenti della Lazio l'inizio dei lavori è previsto - in via preliminare e quindi soggetto a eventuali modifiche - nel corso della seconda metà del 2026. Il primo passo sarà l'apertura dei cantieri per condurre dei sondaggi archeologici sul sito. Da inizio 2027, invece, dovrebbe iniziare l'opera di demolizione, di costruzione del superanello, di rinnovamento del campo e tutti quei lavori che riguardano la struttura ideata da Pier Luigi Nervi. La fine sarebbe prevista per il 30 settembre 2029. Come evidenzia sempre il Messaggero, le date sono indicative e variabili in base alla durata dell'iter approvativo. L'entrata in esercizio del nuovo impianto, invece, è prevista per la fine del 2029 e l'inizio del 2030.

COSTI E RICAVI - Dal 2030 è prevista anche l'analisi sui costi e sui ricavi di quello che sarebbe il nuovo stadio della Lazio. Il costo, specifica il quotidiano, dovrebbe essere leggermente superiore ai 480 milioni di euro (IVA inclusa). Le spese principali si articolano in: 12,2 milioni di euro per i progetti, 34,16 per le demolizioni, 115,9 per le strutture e 83 per gli impianti. Per gestire l'iter e l'impianto Lotito vorrebbe creare una nuova società che porterebbe il nome di Newco che stima un incasso di 34,14 milioni di euro (divisi principalmente in: 4,5 per l'affitto dalla Lazio, 15,9 dall'hospitality, 2 da bar e ristoranti, 3,26 dai naming rights, 3,57 dai concerti).

L'hospitality sarà composta da: 372 posti box da 10.500 euro di ricavo annuo; 408 di loges (aree VIP) e 100 posti diamond a 11.000 euro; 476 posti gold da 5.500 euro, 723 silver a 4.000 euro e 2.108 basic 'general admission' da 4.500 euro. Per un totale di 4.187 posti hospitality. La Lazio gestirà i posti standard, mentre la gestione hospitality sarà della Newco. Il canone che la Lazio dovrà pagare alla nuova società sarà di 15 anni, mentre per i 12 anni successivi sarà la Newco a pagare delle royalties per 5,57 milioni di euro.

PROGETTO - Secondo quanto scrive il Messaggero nella sua analisi, a rubare l'occhio nel progetto è il piano che ha ideato la Lazio per raddoppiare la capienza dell'impianto. Lotito punta a uno Stadio Flaminio da 50.570 persone (3.000 di settore ospiti), rispetto ai circa 24.000 attuali. Questo piano si basa sulla costruzione del già citato superanello per le nuove tribune. Un 'catino' che si svilupperebbe assecondando le curve all'impianto esistente. La tribuna Ovest prenderebbe il posto della pensilina (attualmente ammalorata) ricalcandone l'equilibrio volumetrico originario, impiegano dei cavalletti che dovrebbero sostenere le nuove tribune e la copertura ampliata.