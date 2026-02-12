Lazio, il cronoprogramma per il Flaminio: ecco quando finirebbero i lavori
RASSEGNA STAMPA - Nell'edizione odierna del Messaggero, viene proposta un'analisi approfondita del progetto presentato dalla Lazio per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Analisi nel corso della quale è stato svelato anche il cronoprogramma previsto dalla società biancoceleste che dovrebbe avere come punto di partenza la seconda metà del 2026 e come punto di arrivo la fine del 2029. Le date, come specifica il quotidiano, sono variabili e potrebbero cambiare in base alla durata dell'iter approvativo.
CRONOPROGRAMMA - Nei documenti della Lazio l'inizio dei lavori è previsto - in via preliminare e quindi soggetto a eventuali modifiche - nel corso della seconda metà del 2026. Il primo passo sarà l'apertura dei cantieri per condurre dei sondaggi archeologici sul sito. Da inizio 2027, invece, dovrebbe iniziare l'opera di demolizione, di costruzione del superanello, di rinnovamento del campo e tutti quei lavori che riguardano la struttura ideata da Pier Luigi Nervi. La fine sarebbe prevista per il 30 settembre 2029. Come evidenzia sempre il Messaggero, le date sono indicative e variabili in base alla durata dell'iter approvativo. L'entrata in esercizio del nuovo impianto, invece, è prevista per la fine del 2029 e l'inizio del 2030.
