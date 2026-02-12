PRIMAVERA | Lazio - Cagliari, scelto l'arbitro del match: la designazione
È un momento di forma straordinario quello vissuto dalla Lazio Primavera. Reduce dalla quarta vittoria consecutiva arrivata in casa del Milan, la squadra di Punzi è completamente rinata in questo girone di ritorno ed è in piena lotta per un posto in zona play-off, ora distante solamente due punti.
Per continuare a sognare un traguardo che, fino a qualche settimana fa, sembrava essere fuori portata, i biancocelesti dovranno provare ad allungare la propria striscia positivi nel prossimo match contro il Cagliari. I rossoblù, attualmente al 17° posto e in piena zona play-out, non stanno vivendo un buon periodo, ma all'andata contro la Lazio erano riusciti a prevalere per 1-0.
La sfida, valida per la 25esima giornata del campionato di Primavera 1, è in programma alle 15:00 di sabato 14 febbraio allo stadio Mirko Fersini. L'arbitro designato Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo, che sarà affiancato dagli assistenti Francesco Raccanello e Alessandro Ceci.