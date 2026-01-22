PRIMAVERA | Monza - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completa
Reduce da oltre un mese senza vittorie, la Lazio Primavera ha ottenuto il primo successo del 2026 contro la Cremonese, conquistando tre punti cruciali per ampliare il divario con la zona retrocessione. Seppur sia arrivato contro l'ultima della classe, il 3-0 inflitto ai grigiorossi è un chiaro segnale che la squadra di Punzi sembra essersi lasciata alle spalle le difficoltà della prima metà di stagione, nella speranza di disputare un girone di ritorno più positivo.
Nel 22° turno di campionato, i baby biancocelesti saranno ospiti del Monza, squadra attualmente ottava in classifica con 31 punti totalizzati, nel match in programma alle ore 15:00 di sabato 25 gennaio.
L'arbitro designato per dirigere l'incontro è Alfredo Iannello della sezione di Messina, che sarà coadiuvato dalla coppia di assistenti composta da Andrea Manzini e Giovanni Battista Citarda.