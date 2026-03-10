Lazio, Orsi commenta Motta: "Ha personalità. E contro il Sassuolo..."
Contro il Sassuolo Edoardo Motta ha fatto il suo esordio in Serie A e con la maglia della Lazio. Il portiere classe 2005 ora dovrà difendere i pali biancocelesti fino a fine stagione a causa dell'infortunio alla spalla di Provedel. In collegamento a Radio Radio, Fernando Orsi ha commentato la prestazione dell'ex Reggiana, parlando anche della prestazione della squadra di Sarri. Di seguito le sue parole: "La vittoria della Lazio contro il Sassuolo è meritata. Motta? Aspettiamo a dare giudizi ma mi sembra abbia personalità. È una vittoria che fa morale, se segni al 90' vuol dire che ci credi fino all'ultimo".
