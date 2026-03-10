Regini avvisa: "Lazio, non c'è coesione! A Sarri auguro di..."
10.03.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore Vasco Regini, ora commissario tecnico della Nazionale Under 19 di Malta, ha parlato del momento difficile che sta vivendo la Lazio. In particolare si è soffermato sul ruolo di Sarri, con cui ha lavorato più di una volta nel corso della sua carriera. Di seguito le sue parole.
"La Lazio? Quando manca la coesione, accade questo. Sarri è stato il mio allenatore per due volte, lo stimo moltissimo e penso che possa ancora regalare un finale di stagione positivo alla Lazio. Glielo auguro, anche se è più difficile quando manca unione".
