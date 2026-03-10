Sampdoria, non solo l'esonero: Gregucci e Foti squalificati per 10 giornate
Oltre al danno anche la beffa. Angelo Gregucci e Salvatore Foti sono stati esonerati dalla Sampdoria e, come se non bastasse, per i due è arrivata anche una squalifica di ben 10 giornate.
Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore”.
La Procura Federale aveva deferito Foti per aver esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO, contestando invece a Gregucci di aver sottoscritto un contratto per il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne le funzioni operative, ma consentendo e non impedendo a Foti di svolgere le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di Serie B nonostante non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO.
