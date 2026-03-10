Lazio | Marusic, difensore dai gol pesanti: regala un'altra vittoria nel finale
Marusic l'ha fatto ancora. È il difensore che decide le partite allo scadere, almeno così è stato negli anni scorsi. Come riportato da Opta, infatti, era stato sempre lui l'ultimo giocatore del reparto arretrato a regalare una vittoria alla Lazio nei minuti di recupero. L'aveva fatto il 30 marzo 2024 contro la Juventus, all'esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste. Il minuto era il 92'49". Contro il Sassuolo, invece, ha segnato a 91'47", siglando il successo per la squadra di Sarri. Di seguito il post su X.
90+2' - Prima del match odierno (rete al 91'47''), l'ultimo difensore a segnare un gol decisivo per la vittoria della #Lazio nei minuti di recupero di un match di #SerieA era stato sempre Adam #Marusic, il 30 marzo 2024 contro la Juventus (al 92'49'' in quel caso). Déjà-vu.— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 9, 2026