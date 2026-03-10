Lazio, continua la protesta dei tifosi: lo striscione esposto sulla Pontina - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Non si ferma la protesta contro la presidenza di Claudio Lotito. I tifosi della Lazio continuano a mostrare il loro dissenso anche dopo la bella vittoria di ieri contro il Sassuolo.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sulla Pontina, strada statale che collega Roma a Terracina, è stato esposto uno striscione che va contro il patron biancoceleste.

"Infanghi il suo nome, deridi la sua gente... la Lazio appartiene a chi la difende", si legge su un ponte sopra la strada.