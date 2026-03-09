Lazio, il cuore non manca mai: Marusic allo scadere stende il Sassuolo

La Lazio torna alla vittoria contro il Sassuolo: apre i giochi Maldini, pareggia Laurienté, allo scadere decisivo il colpo di testa di Marusic

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non molla mai. In fondo a una partita iniziata alla grande, con il Sassuolo alle corde, poi vista complicarsi fino alla grande palla della vittoria fallita da Isaksen, la squadra di Sarri trova un altro gol nel recupero grazie a Marusic e torna alla vittoria che mancava da più di un mese. Apre i giochi Maldini al 2', sfruttando una grande cavalcata di Isaksen, poi è Laurienté a rimettere tutto in parità, fino al recupero, che quest'anno ha regalato più di una gioia ai biancocelesti. I limiti di questa squadra sono evidenti, ma sicuramente il cuore non manca mai.

LE SCELTE DI SARRI - L'infortunio alla spalla di Provedel spalanca a Motta le porte dell'esordio in Serie A. Il classe 2005 è l'unica novità rispetto a mercoledì contro l'Atalanta: davanti a lui da destra a sinistra Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. A centrocampo Cataldi gestisce le operazioni, Dele-Bashiru e Taylor sono le mezzali. Maldini viene scelto ancora come riferimento offensivo, sugli esterni Isaksen e Zaccagni.

MALDINI CHIAMA, LAURIENTÈ RISPONDE - La Lazio parte forte e già al 2' Maldini alleggerisce di testa per Isaksen, che si fa mezzo campo prima di arrivare alla conclusione, respinta da Muric, il primo ad arrivare è ancora Maldini, saltato Garcia e gol a porta vuota. Vantaggio immediato. Isaksen punta Garcia e sventaglia dalla parte opposta, Zaccagni salta Coulibaly ma il cross non è preciso per i gli altri biancocelesti in area. Isaksen soffia la palla a Garcia e si invola verso la porta, si accentra sul sinistro e prova la conclusione sul primo palo, palla fuori non di molto. Zaccagni chiama alla sgroppata Tavares, che accende il turbo e dopo aver seminato il panico si fa respingere in angolo il cross da Idzes. Sul corner Isaksen spizza di testa e sfiora il raddoppio. Grande azione con scambi tra Maldini, Zaccagni e Taylor, Dele-Bashiru va alla conclusione, palla a lato. Prima azione del Sassuolo, Laurienté scappa a destra, mette in mezzo e Gila anticipa Nzola. Muharemovic lancia in verticale Nzola, conclusione insidiosa deviata da Romagnoli in angolo. Grande scambio tra Zaccagni e Taylor, il numero 10 libera Maldini, che prova a servire ancora Taylor in area, ma l'arbitro rileva il fuorigioco del 27 biancoceleste. Al 35' Laurienté si accentra, serve Nzola, palla poi a Thorstvedt, ancora per Laurienté che batte Motta. Pareggio del Sassuolo. Ammonito Lipani che abbatte Zaccagni in ripartenza. Esce Cataldi infortunato ed entra Patric che si sistema a fare il mediano. Tavares da sinistra mette la palla dietro, Lipani sbilancia Maldini in area, per l'arbitro Arena non c'è niente.

MARUSIC DECISIVO - Nella Lazio dentro Provstgaard per Romagnoli, nel Sassuolo Matic per Lipani. Ammonito Garcia che abbatte Isaksen. Dele Bashiru si butta in verticale, mette la palla in mezzo, sfiorata da Maldini, respinta da Muharemovic sui piedi di Taylor che non riesce a calciare verso la porta. Garcia mette in mezzo, la palla esce e rientra e palleggia pericolosamente davanti alla linea della porta di Motta, Tavares libera, Berardi la gioca dientro per Koné che calcia alto. L'assistente a fine azione segnala l'uscita del pallone. Altra sostituzione nella Lazio, esce Maldini per Dia. Gila fa una galoppata per tutto il campo, la palla poi arriva a Isaksen, che in precedenza era stato steso a palla lontana dall'ammonito Garcia, e che non riesce a servire Taylor in area. Nel Sassuolo dentro Moro, Doig e Walukiewicz, per Nzola, il graziato Garcia e Coulibaly. Buona verticale di Provstgaard per Tavares, Idzes respinge, prova la conclusione a giro Zaccagni, Muric blocca. Gila manda davanti al portiere Isaksen, che prova il tocco sotto e manda sopra la traversa. Ultime due sostituzioni nella Lazio, entrano Pedro e Cancellieri per Zaccagni e Isaksen. Prima Motta respinge male sul tiro di Laurienté, poi salva su Doig. Gran tiro dalla distanza di Cancellieri, para Muric. Grosso inserisce Bakola per Koné. Patric si imbuca in profondità e crossa dietro per Taylor, respinge Idzes. Ammonito Laurienté che abbatte Cancellieri. Pedro da punizione serve Provstgaard, colpo di testa alto. Giallo per Walukiewicz che in scivolata stende Tavares. Al 93' dopo un'azione sviluppata da Tavares a sinistra, Cancellieri vede Marusic tutto solo in mezzo all'area, il numero 77 anticipa Muric e di testa segna il 2-1. La Lazio vince allo scadere ancora una volta.