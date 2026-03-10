Lazio, come stanno Cataldi e Romagnoli? Sarri fa chiarezza
10.03.2026 00:05 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita di Lazio - Sassuolo (gara vinta per 2-1 dai biancocelesti), il tecnico Maurizio Sarri ha fatto il punto sulle condizioni di Danilo Cataldi e Alessio Romagnoli, usciti entrambi anzitempo per dei problemi fisici. Ecco di seguito le sue parole.
"Cataldi ha avuto un indurimento al polpaccio, la causa va valutata domani. Romagnoli ha avuto lo stesso problema, ma la causa è un colpo preso contro l'Atalanta, aveva un ematoma. Può darsi che quello ha causato l'indurimento".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.