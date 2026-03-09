Lazio, Marusic a Dazn: "Tifosi? Spero tornino il prima possibile"

09.03.2026 23:05 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida tra Lazio e Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni:

“Un gol molto importante per noi. Volevamo portare i tre punti e siamo riusciti. Dobbiamo continuare così e vediamo dove possiamo arrivare in campionato”.

“Centravanti? Mi capita. Mancavano pochi minuti e nella testa mi sono detto di andare avanti. Ci ho creduto e ho fatto questo gol così importante”.

“Tifosi? Per me lo stadio pieno è troppo impostante, come penso per tutti. Per ora loro hanno deciso così, spero che tornino il prima possibile”.

