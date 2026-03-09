Lazio, Marusic a Dazn: "Tifosi? Spero tornino il prima possibile"
09.03.2026 23:05 di Christian Gugliotta
Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida tra Lazio e Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni:
“Un gol molto importante per noi. Volevamo portare i tre punti e siamo riusciti. Dobbiamo continuare così e vediamo dove possiamo arrivare in campionato”.
“Centravanti? Mi capita. Mancavano pochi minuti e nella testa mi sono detto di andare avanti. Ci ho creduto e ho fatto questo gol così importante”.
“Tifosi? Per me lo stadio pieno è troppo impostante, come penso per tutti. Per ora loro hanno deciso così, spero che tornino il prima possibile”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.