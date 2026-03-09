Sassuolo, Grosso a Sky: "Volevamo anche un solo punto. Lazio? Altalenante, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fabio Grosso, intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Lazio-Sassuolo, ha analizzato la sconfitta. Ecco di seguito le parole dell'allenatore neroverde:

"Primi minuti? Non abbiamo avuto l'approccio giusto, stiamo facendo qualcosa di clamoroso e, se avessimo anche un po' di continuità in più, accelereremo un po' troppo i tempi. Abbiamo pagato dazio. Abbiamo fatto una brutta partenza, poi siamo entrati in partita, una buona seconda parte di primo tempo, siamo rientrati bene. Poco pungenti, ma avevamo il pallino del giioco in mano. Siamo un po' calati nel finale, potevamo stare meglio dentro la partita. Abbiamo avuto delle occasioni, non ci siamo riusciti. Abbiamo commesso qualche ingenuità. Un vero peccato, per noi sarebbe stato importante conquistare anche un solo punto contro una squadra molto forte, che sta vivendo un momento sicuramente altalenante, ha delle belle qualità sia con chi ha giocato dall'inizio che con chi è entrato".

"La Lazio poteva andare in vantaggio anche prima, in alcuni punti siamo stati anche fortunati, soprattutto all'inizio. Peccato aver preso gol nel finale. Torniamo a casa amareggiati, ma non dimentichiamo quello che stiamo facendo. Dobbiamo presentarci sempre al massimo, se non siamo al massimo una squadra come la nostra paga senz'altro dazio".