Lazio, Isaksen a Dazn: "Possiamo vincere con tutti. Su Motta..."
09.03.2026 23:10 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
Ospite ai microfoni di Dazn, Gustav Isaksen ha commentato la sfida andata in scena tra Lazio e Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni:
“Dobbiamo trovare motivazioni da ogni gara, ogni partita è importante per migliorare. Mercoledì abbiamo fatto una buona prestazione, oggi pure. Speriamo di continuare così”.
“Motta? Lui è una persona molto tranquilla, ero sicuro che avrebbe fatto bene. Sicuramente è un portiere buonissimo. Ho fiducia in lui e può solo migliorare”.
“Lazio - Milan? Come abbiamo detto prima, possiamo vincere contro tutti. Dobbiamo trovare grande motivazione per questa gara e prendere tre punti”.
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.