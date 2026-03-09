Lazio, Sarri a LSC: "Un pareggio sarebbe stato un'ingiustizia. Romagnoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

Vittoria della Lazio contro il Sassuolo, tanto ricercata dato che la squadra di Sarri non vinceva dal 30 gennaio. Al termine del match è intervenuto ai micrfooni di Lazio Style Channel: ”Abbiamo avuto due periodi di 10 minuti in cui siamo stati in difficoltà, prima della fine del primo tempo e inizio del secondo, accettare un pareggio era subire un’ingiustizia, abbiamo fatto più di loro creando più palle gol di loro. Abbiamo meritato.

Provedel, Rovella, perdi Cataldi e Romagnoli, fare una partita così io glieli faccio i miei ringraziamenti ai ragazzi. Motta ha risposto bene, mi ricordo solo un’uscita di non alto livello. Deve maturare ma ha qualità. Cataldi ha avuto un indurimento al polpaccio, lo stesso Romagnoli ma ha preso un colpo con l’Atalanta e ha ancora un po’ di ematoma”.