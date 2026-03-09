Lazio, Sarri spiega la scelta di Patric: "Ci serviva uno come lui..."
09.03.2026 23:52 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Patric preferito a Belahyane. Nel momento del cambio di Cataldi, che nel primo tempo di Lazio - Sassuolo è stato costretto a uscire per un problema al polpaccio, Sarri ha deciso di far entrare lo spagnolo. Una scelta insolita quella di adattarlo a regista, come aveva fatto a inizio stagione contro il Genoa. In conferenza stampa il tecnico biancoceleste ha spiegato la sua decisione. Di seguito le sue parole.
"Belahyane sta bene. Perché ho scelto Patric? Sa muovere di più il pallone con un tocco, per me ci serviva uno come lui che faceva girare palla velocemente. In passato nel Barcellona B ha fatto anche il centrocampista. In settimana lo sto provando anche nel ruolo di regista, poteva essere una cazzata come una cosa giusta (ride, ndr.)".
