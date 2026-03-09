MIXED ZONE - Lazio, Maldini: “Serve più cinismo. Sarri? Vi svelo cosa mi chiede”
Torna alla vittoria la Lazio, che batte il Sassuolo grazie alle reti di Marusic nel recupero e di Daniel Maldini in avvio di gara. Proprio l’attaccante, alla sua prima marcatura in biancoceleste, è intervenuto in zona mista al termine della gara. Queste le sue parole: “Il gol è un'emozione sicuramente forte, importante. Soprattutto per la squadra, per i ragazzi e per l’ambiente. Ci serviva questa vittoria. Sarri mi chiede di non dare punti di riferimento, mi lascia libero di fare quello che mi sento. E mi chiede di attaccare la porta, questa è la richiesta principale. Con i nuovi compagni mi trovo benissimo, mi hanno accolto molto bene e sono contento di stare con loro. Il pubblico? Lo aspettiamo, speriamo di vederli presto e gioire con loro. Non stiamo passando un buon periodo, ora stiamo provando a fare il più possibile, la cosa migliore sarebbe diventare più cinici. La Coppa Italia? Dobbiamo lavorare pensando a fare bene in campionato per poi arrivare bene in coppa, questa è la cosa più importante”.