Lazio - Sassuolo, Marusic premiato nel post partita: il messaggio ai tifosi - VIDEO
09.03.2026 23:10 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Adam Marusic ha firmato la vittoria della Lazio contro il Sassuolo. Il 2-1 è arrivato in pieno recupero, a ridosso del triplice fischio e ha fatto esplodere di gioia i biancocelesti.
Il montenegrino è stato premiato a bordocampo, eletto MVP del match e ha voluto mandare un messaggio ai tifosi: "Ciao un grande saluto a tutti i tifosi, vi mando un abbraccio forte. Sempre foza Lazio".
