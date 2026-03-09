Lazio - Sassuolo, Marusic premiato nel post partita: il messaggio ai tifosi - VIDEO

Adam Marusic ha firmato la vittoria della Lazio contro il Sassuolo. Il 2-1 è arrivato in pieno recupero, a ridosso del triplice fischio e ha fatto esplodere di gioia i biancocelesti. 

Il montenegrino è stato premiato a bordocampo, eletto MVP del match e ha voluto mandare un messaggio ai tifosi: "Ciao un grande saluto a tutti i tifosi, vi mando un abbraccio forte. Sempre foza Lazio". 

