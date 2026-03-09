SONDAGGIO - Lazio - Sassuolo, vota il migliore in campo dei biancocelesti
09.03.2026 23:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio vince contro il Sassuolo, conquistando tre punti importanti più per l'umore della squadra che per la classifica. Ad aprile le marcature contro i neroverdi, ci ha pensato Maldini, che così ha siglato il suo primo gol in biancoceleste. Poi il pareggio di Laurientè e, in pieno recupero, la rete decisiva di Adam Marusic, premiato come MVP a fine gara.
Con il pensiero già alla sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, vero obiettivo della squadra arrivati a questo punto della stagione, la formazione di Sarri deve pensare al big match della prossima settimana contro il Milan. Prima, però, c'è da decretare il migliore in campo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.