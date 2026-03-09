Lazio | Maldini a Sky: "Ecco il miglior pregio di Sarri. E sui tifosi..."
Daniel Maldini, che questa sera ha siglato il suo primo gol con la maglia della Lazio, ha analizzato la vittoria contro il Sassuolo ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:
“La cosa più importante è stata la vittoria, anche per il nostro umore, eravamo un po’ così senza tifosi. Devo dire che è stata una gran serata, meno male. Centravanti? Sempre un miglioramento continuo, mi sto trovando meglio anche nei movimenti, bene così.
Sarri? Ti fa giocare con la testa serena, per me è una cosa importante. Mi ha dato fiducia dall’inizio e cerco di ripagarlo. Mi lascia molto libero di svariare, di fare di testa mia, e poi di attaccare la porta quando scarico il pallone. Questo è quello che mi chiede. Stadio vuoto? Non è una cosa molto bella, noi li aspettiamo, speriamo di vederli presto e gioire con noi".