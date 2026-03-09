Lazio, Sarri e l'esordio di Motta: "Può migliorare ancora e..."
09.03.2026 23:42 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Esordio con la maglia della Lazio e debutto assoluto in Serie A per Edoardo Motta. Tutto nella gara contro il Sassuolo per il classe 2005, di cui il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole a riguardo: "Motta? Ha fatto una discreta partita, una sola incertezza e un paio di buone parate. Può migliorare nella distribuzione della palla con i piedi. Deve fare ancora esperienza per arrivare al top delle potenzialità che ha".
