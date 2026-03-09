Lazio - Sassuolo, Marusic regala la vittoria nel finale: il club lo celebra - VIDEO
09.03.2026 22:54 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio torna a vincere e lo fa in un Olimpico semi deserto. Il gol che ha deciso il match in pieno recupero lo ha firmato Marusic e il club, via social, lo ha voluto celebrare con un post.
"Re Adam" è il messaggio che si legge sotto al video che ripercorre l'azione della rete e soprattutto l'esultanza del montenegrino con l'abbraccio della squadra.
