Sassuolo, Grosso: "Gara atipica senza tifosi, solitamente questo stadio ribolle..."

In conferenza stampa, dopo la sconfitta subita contro la Lazio, ha parlato il tecnico del Sassuolo. Queste le parole di Grosso: “Avere continuità all’interno delle partite, abbiamo il potenziale. Oggi abbiamo diversi spunti su cui poter lavorare, poi bisogna essere bravo. Abbiamo iniziato come sappiamo fare, poi gli avversari ci hanno dato il primo cazzotto. Potevamo trovare il vantaggio prima con belle occasioni che avevamo creato. Potevamo andare in vantaggio, ma tanti spunti su cui poter lavorare. Abbiamo fatto qualcosa di grandissimo fino ad ora, abbiamo iniziato con due sconfitte poi siamo entrati in campionato e ora in questo finale dobbiamo essere bravi. Non sempre abbiamo ottenuto quello che volevamo ma continuiamo cosi”.

“Per noi Andrea Pinamonti è un giocatore importante e forte e quando ti viene a mancare, mancano determinate qualità. Poi di Nzola sono comunque contento. Abbiamo commesso un’ingenuità, ma i ragazzi hanno provato a fare continuamente. Contro queste squadre gli errori pesano subito quando li commetti, peccato per il risultato. Un pareggio per noi sarebbe stata una cosa molto bella per dare continuità a quello che abbiamo fatto finora”.

“Siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare, ci fidiamo delle qualità di Gattuso e di tutte le persone che lavorano per cercare di riportare l’Italia al Mondiale. Berardi? Le qualità si conoscono, ma ci sono tanti ragazzi bravi e non sta a me fare pubblicità”.

“L’effetto di giocare in uno stadio semi vuoto? Venire in uno stadio del genere in cui il tifo quando passi lo senti, sono tifoserie presenti e pressanti. È stata una gara atipica, non mi addentro nella situazione. È uno stadio molto grande che mette dentro tante persone che oggi non c’erano, fa dispiacere. I tifosi avranno le loro ragioni. Una partita atipica in uno stadio che solitamente ribolle di emozioni, ma oggi non è stato così”.

“Proverò a trovare altre motivazioni sul fatto che in alcuni momenti ci siamo schiacciati. Abbiamo dei ragazzi che si sono affacciati al campionato, giovani e altri che hanno già vissuto certe esperienze. È un peccato scendere in campo con motivazioni inferiori in partite contro avversari forti come questi. La motivazione non deve mai mancare, anche se nell’approccio alla gara avremmo potuto fare di meglio”.

