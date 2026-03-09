Motta su Provedel: "Spero torni presto, la Lazio ha bisogno di lui"
Una serata unica quella vissuta da Edoardo Motta che ha esordito per la prima volta in biancoceleste conquistando insieme alla squadra una preziosa vittoria contro il Sassuolo.
L'estremo difensore ha preso il posto dell'infortunato Provedel a cui, a fine gara, ha rivolto un pensiero ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ivan (Provedel, ndr) è una persona splendida e gli auguro di tornare il prima possibile anche perché la Lazio ha bisogno di un portiere come lui, sicuramente fa più comodo di un ragazzino senza esperienza (ride, ndr). Non mi aspettavo di giocare, quando l’ho scoperto mi ha riempito il cuore di gioia. Ero davvero contento ed ero pronto a debuttare”.
