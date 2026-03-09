RIVIVI DIRETTA - Lazio - Sassuolo 2-1, la decide Marusic in pieno recupero
Serie A Enilive | 28ª giornata
Lunedì 9° marzo 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - SASSUOLO 2-1: 2' Maldini (L), 35' Laurienté, 92' Marusic (L)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli (45' Provstgaard), Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (38' Patric), Taylor; Isaksen (79' Cancellieri), Maldini (65' Dia), Zaccagni (79' Pedro). A disp.: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly (68' Walukiewicz), Idzes, Muharemovic, Garcia (68' Doig); Koné (83' Bakola), Lipani (45' Matic), Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Felipe. All.: Grosso.
Arbitro: Arena; Assistenti: Meli– Alassio; IV Ufficiale: Tremolada; VAR: Paterna; AVAR: Abisso
Ammoniti: 37' Lipani (S), 58' Coulibaly (S), 86' Laurienté (S), 88' Walukiewicz (S)
SECONDO TEMPO
90'+4' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Marusic, servito da Cancellieri, la infila alle spalle di Muric e firma il raddoppio.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 4' di recupero.
89' La Lazio conquista un calcio di punizione da posizione interessante. Batte Tavares, la traiettoria è di facile lettura per Muric.
88' Ammonito Walukiewicz per un fallo ai danni di Tavares.
86' Ammonito Laurienté per un intervento su Cancellieri. La Lazio guadagna un calcio di punizione da posizione interessante.
83' Sostituzione Sassuolo: fuori Koné, dentro Bakola.
80' Conclusione di Thorstvedt, c'è la parata di Motta.
79' Doppio cambio per Sarri: fuori Zaccagni e Isaksen, dentro Pedro e Cancellieri.
76' Occasione clamorosa per la Lazio! Buona palla di Gila per Isaksen che a tu per tu con Muric sbaglia. La palla finisce di poco sopra la rete.
72' Conclusione di Zaccagni, la palla finisce tra le braccia di Muric.
68' Duplice cambio per il Sassuolo: fuori Garcia e Coulibaly, entrano Doig e Walukiewicz.
65' Sostituzione Lazio: esce Maldini, dentro Dia.
62' Dele-Bashiru dalla distanza, ma la palla finisce alta sopra la traversa.
59' Occasione per la Lazio! Taylor calcia in porta, ma viene murato dalla difesa neroverde.
58' Ammonito Coulibaly per un intervento duro su Isaksen.
51' Coulibaly per Nzola che prova la conclusione, ma finisce sul fondo.
46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.
45' Sostituzione Sassuolo: esce Lipani, entra Matic.
45' Cambio per Sarri: fuori Romagnoli, dentro Provstgaard.
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 2' di recupero.
42' Atterrato in area di rigore Maldini, subisce l'intervento di Lipani. Per Arena e il VAR non c'è assolutamente niente, il gioco riprende tra le proteste dei biancocelesti.
40' Tavares subisce fallo da Berardi e finisce a terra. Arena lascia proseguire, poi ferma il gioco.
38' Prima sostituzione per la Lazio: esce Cataldi, al suo posto Patric.
37' Ammonito Lipani per un intervento su Zaccagni.
35' Gol del Sassuolo! Laurienté, servito da Thorstvedt, beffa Motta e riapre il match.
31' Riprende il gioco, il biancoceleste torna regolarmente in campo.
30' Problemi per Cataldi che si accascia a terra, entra in campo lo staff medico per le cure necessarie.
27' Conclusione di Nzola, ma c'è deviazione di Romagnoli e la palla finisce in corner.
24' Prova a reagire il Sassuolo che sfrutta un errore di Tavares per ripartire.
16' Primo giro dalla bandierina per la Lazio. Cataldi al tiro, cross in area con Isaksen che ci mette la testa. Sfiora la palla che finisce di pochissimo fuori dalla porta.
12' Si accentra Isaksen che va al tiro, la palla esce fuori di poco.
10' Conclusione dalla distanza di Cataldi, ma la palla finisce tra le braccia di Muric.
9' Cross di Zaccagni che attraversa tutta l'area, ma non s'intende con Isaksen. La palla finisce oltre la linea bianca.
2' GOOOOOOOOOOOOL! Isaksen sfrutta una rimessa laterale e s'invola verso la porta, calcia ma la conclusione viene murata dalla difesa neroverse. Sulla respinta si fa trovare pronto Maldini che non sbaglia e beffa Muric.
1' È la Lazio a manovrare il primo pallone del match.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida.
Buonasera amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Sassuolo, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 20:45 per il fischio d'inizio.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.