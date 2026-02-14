RIVIVI DIRETTA - Lazio-Atalanta 0-2: la decidono Ederson e Zalewski
Serie A Enilive | XXV giornata
Sabato 14 febbraio 2026, ore 18:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-ATALANTA 0-2 (41' Ederson rig., 60' Zalewski)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (45' Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67' Rovella), Taylor (79' Cancellieri); Isaksen (88' Dia), Maldini, Noslin (67' Ratkov).
A disp.: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Farcomeni.
All.: Maurizio Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (45' Kossounou), Djmsiti, Ahanor (24' Kolasinac); Zappacosta (83' Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic (45' Raspadori), Zalewski (69' Sulemana); Krstovic.
A disp.: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca.
All.: Raffaele Palladino
Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. Macerata); Assisitenti: Perrotti - Laudato; IV ufficiale: Di Bello; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Gariglio
Ammoniti: 10' Scalvini (A), 12' Ahanor (A), 74' Bernasconi (A), 78' Taylor (L), 90' Djimsiti (A)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio dell'arbitro: finisce in questo momento Lazio-Atalanta.
90'+5' Clamorosa occasione sprecata da Ratkov, che a tu per tu col portiere incescipa col pallone e non riesce a tirare.
90'+4' La Lazio non riesce a rompere la linea difensiva dell'Atalanta. Sul contropiede, la Dea prova addirittura la conclusione dalla lunghissima distanza, vedendo Provedel fuori dai pali.
90' Comunicato in questo momento il tempo di recupero: si giocherà per altri cinque minuti.
90' Ammonito anche Djimsiti.
89' Sul calcio d'angolo. Ratkov colpisce il palo e Maldini fallisce clamorosamente a un metro dalla linea.
89' Bel cross di Cancellieri per Maldini, arriva l'anticipo di Kossounou che devia in angolo.
88' Cambia ancora Sarri: fuori Isaksen, dentro Dia. Il senegalese si piazza al fianco di Ratkov, Cancellieri trasloca a destra con Maldini che torna sulla fascia sinistra.
87' Lazio ancora in attacco con Tavares che crossa per il colpo di testa d Ratkov: la palla d'impenna e diventa assolutamente alla portata di Carnesecchi.
86' Problemi per Raspadori che esce dal campo, medicato dallo staff.
84' Conclusione di Ratkov, che però viene deviata: sarà calcio d'angolo per la Lazio.
83' Cambia ancora Palladino: dentro Bellanova, fuori Zappacosta.
79' Appena ammonito, Taylor lascia il campo al posto di Cancellieri. Cambio di modulo per Sarri, che si mette col 4-4-2.
78' Ammonito Taylor per il fallo su Raspadori.
76' Carnesecchi toglie la gioia del gol a Maldini, che si era incaricato della punizione!
74' Ammonito Bernasconi, autore del fallo su Rovella. E calcio di punizione in favore della Lazio.
72' Va Tavares, che ma la palla è troppo lunga per arrivare a Marusic. Alla fine il montegrino la rimette in mezzo, ma la difesa dell'Atalanta scherma il pericolo.
71' Fallo di De Roon su Maldini e calcio di punizione in favore della Lazio: Maldini e Tavares sul punto di battuta.
69' Cambia anche Palladino: fuori Zalewski, autore del secondo gol, sostituito da Sulemana.
67' Tempo di cambi per Sarri: fuori Cataldi e Noslin, dentro Rovella e Ratkov.
67' Ci prova anche Maldini dal limite dell'area, ma la sua conclusione è completamente fuori misura.
64' La Lazio fa un passaggio palla sterile, non riuscendo ad arrivare mai alla conclusione. Alla fine arriva il cross di Dele-Bashiru, troppo sul portiere.
60' Arriva il gol del raddoppio dell'Atalanta: lo sigla Zalewski, dalla lunga distanza, mettendo la palla lì dove Provedel non può arrivare.
59' L'ex Napoli va al tiro dalla bandierina, allontana Marusic saltando più in alto degli altri.
57' Continua il possesso palla dell'Atalanta: cross di Zappacosta, poi la prende Raspadori. Alla fine Cataldi mette la palla in calcio d'angolo.
51' Cross di Cataldi con Noslin che va alla conclusione, para Carnesecchi. Sulla ribattuta, Marusic non riesce a metterla dentro.
50' Non c'è il rigore: fallo di mano di Zappacosta, ma precedentemente c'era un off-side.
47' Check in progress dopo il presunto fallo di mano di Zappacosta nel duello con Tavares.
45' Doppio cambio per l'Atalanta: dentro Raspadori e Kossounou, fuori Samardzic e Scalvini.
45' Cambio per la Lazio: entra Patric, esce Gila.
PRIMO TEMPO
45'+3' Duplice fischio: finisce in questo momento il primo tempo di Lazio-Atalanta.
45' Comunicato in questo momento il tempo di recupero: si giocherà per altri tre minuti.
41' Provedel spiazzato e Atalanta in vantaggio: Ederson non sbaglia.
41' Rigore confermato, Ederson dal dischetto è pronto a occuparsi del penalty.
40' Check in corso del Var per il fuorigioco a inizio azione.
39' L'arbitro assegna un calcio di rigore all'Atalanta dopo il tocco di mano di Cataldi sul cross di Zappacosta!
37' Lo spagnolo esce momentaneamente dal campo insieme ai medici, per poi rientrare dopo qualche secondo.
36' Si ferma nuovamente Gila, questa volta col conseguente ingresso dello staff medico. Patric velocizza il riscaldamento a bordo campo.
35' Fallo di Zalewski su Gila, che si tocca dolorante il ginocchio. Sembra comunque poter proseguire la sua gara nonostante il colpo.
34' Parte Noslin sulla fascia, vincendo anche il contrasto col difensore: però si porta la palla direttamente in out. Riparte l'Atalanta da fallo laterale.
30' Ci prova Noslin dalla lunghissima distanza: il tiro non impensierisce Carnesecchi.
27' Noslin mette la palla in area, Maldini l'arpiona e chiama in causa Taylor. L'olandese va alla conclusione ma colpisce il palo!
24' Subito cambio per l'Atalanta: fuori Ahanor, già ammonito, dentro Kolasinac.
24' Isaksen fa tutto da solo e alla fine, con tre avversari in pressing, riesce comunque a conquistarsi un buon fallo laterale.
23' Brutto scontro tra Marusic e Bernasconi, con entrambi i gocatori che rimangono a terra: il nerazzurro è quello che sta messo peggio. Kolasinac velocizza il riscaldamento, ma per il momento il numero 47 può rimanere in campo.
21' Gila mette la palla in angolo, anticipando Kstovic dopo il buon cross di Zappacosta, vincitore del duello con Tavares sulla fascia.
20' Buona azione da parte della Lazio, che parte con Tavares e si conclude con la girata di Taylor, che però arriva dritta tra i guantoni di Carnesecchi.
18' Isaksen punta la porta, interviene Kstovic in maniera irregolare. Non per l'arbitro, che fa proseguire l'azione.
17' Miracolo di Provstgaard. Provedel esce a vuoto, Bernasconi mette al centro per Krstovic, ma c'è l'intervento del difensore danese a tenere il risultato in pareggio.
16' Veloce cambo di fronte, con Zalewski che ancora si lamenta per un fallo subito al limite dell'area di rigore. L'azione si conclude con il tiro di Isaksen, che però non impenserisce Carnesecchi.
13' Cataldi lancia Isaksen, Carnesecchi è obbligato a uscire dall'area, anche in maniera scomposta, e a mettere la palla in out.
12' Ammonito anche Ahanor, autore del fallo su Isaksen.
10' Primo cartellno giallo estratto da Sacchi: ammonito Scalvini, autore del fallo su Noslin!
9' Si fa vedere anche l'Atalanta: passaggio di Zappacosta per Krstovic, ma la conclusione è troppo debole verso Provedel.
7' Contropiede Lazio: corre Tavares, prova a servire Noslin sulla stessa fascia, ma la palla è troppo lunga e finisce direttamente in out.
5' Subito palla recuperata dalla Lazio, con Maldini che però non riesce a verticalizzare per Isaksen.
4' Dele-Bashiru fa sua la palla ma c'è un colpo di mano. Riparte l'Atalanta.
2' Djimsiti irregolare su Maldini: l'arbitro avrebbe dovuto estrarre anche il cartellino giallo, al contrario arriva solamente il calcio di punizione.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Atalanta.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Atalanta, gara valida per il venticinquesimo turno di Serie A. Appuntamento alle 18.00 col fischio d'inizio.