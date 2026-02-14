Lazio, Marusic: "Abbiamo giocato una grande gara. Sul rigore..."

14.02.2026 21:05 di  Simone Locusta   vedi letture
© foto di www.imagephotoagency.it

Il terzino biancoceleste Adam Marusic è intervenuto in conferenza stampa nel post-partita di Lazio - Atalanta. Di seguito le sue parole:

ATMOSFERA SURREALE E RIGORE - "Sul rigore non ho visto ancora, non posso dire niente. Senza tifosi è una cosa brutta, sono qui da 9 anni e non è mai così, quando ci sono senti più motivazione e vuoi dare tutto per la maglia. Abbiamo giocato una grande partita, ma con loro sarebbe andata diversamente".

DELE-BASHIRU - "Conosciamo le sue caratteristiche, è veloce ed è bravo a cercare la profondità, come a Bologna. Per lui è facile fare questo movimento in avanti, sicuramente lo stiamo provando in allenamento e in partita".

POLEMICHE ARBITRALI - "Sono cose che gli arbitri decidono, con il Var non c'è spazio per sbagliare".

LA LAZIO VALE DI PIU - "Sì, soprattutto dopo queste tre partite. Siamo una squadra in crescita, giocare tre partite in sei giorni con i nuovi anche non era facile, penso che dobbiamo continuare a seguire il mister, le prossime partite saranno importanti per determinare dove possiamo arrivare e per valutare i giocatori adatti per la prossima stagione".

MILINKOVIC - "Se torna? Parliamo spesso, per me Sergej è un fratello, abbiamo passato tanti anni insieme. Non sono sicuro, posso sperare che lui voglia tornare tra qualche anno, sarebbe una cosa giusta, lui sa quanto è importante qui e quanti giocatori vogliono bene a lui. Tutto è aperto, solo questo posso dire". 

TIFOSI - "Abbiamo bisgono di loro in questo momento, spero possano tornare per darci una mano nel finale di stagione".

