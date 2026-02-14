Lazio, Marusic sulle qualità di Dele-Bashiru: "Ecco in cosa è bravo"
14.02.2026 21:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
Nella conferenza post partita di Lazio - Atalanta, Marusic ha parlato della prestazione e delle qualità di Dele-Bashiru, decisivo soprattutto nell'ultima gara contro il Bologna. Di seguito le sue parole.
"Dele-Bashiru? Conosciamo le sue caratteristiche, è veloce ed è bravo a cercare la profondità, come a Bologna. Per lui è facile fare questo movimento in avanti, sicuramente lo stiamo provando in allenamento e in partita".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.