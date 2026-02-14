Lazio, Marusic a Dazn fa un appello ai tifosi: "Abbiamo bisogno di voi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio - Atalanta. Il terzino ha tagliato un traguardo importante in questa sfida, nonostante il risultato amaro e ne ha parlato così: "341 presenze come Milinkovic? Un numero importante per me, Sergej è come un fratello per me. Sono contento.Se gli scriverò? Si sicuramente, ci sentiamo spesso. Per la partita erano piccoli dettagli che hanno fatto la differenza, siamo stati dentro ma non siamo riusciti a fare gol e penso che ora manca solo questa cosa”.

Poi, proseguendo ha lanciato un appello ai tifoi: “Per noi sono molto importanti e vedere lo stadio vuoto anche stasera pesa troppo per noi giocatori. Voglio dire a nome mio e di tutta la squadra che abbiamo bisogno di loro, speriamo tornino. Tutta la squadra ha bisogno di loro”.

