Atalanta, Palladino: "La Lazio è allenata bene, mi è piaciuta tanto"

Dopo la vittoria contro la Lazio, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Il campionato si è aperto tre mesi fa, quando sono arrivato. Il nostro obiettivo era scalare e continuare a farlo, a partire da domani. Abbiamo fatto un bel percorso, ma non è ancora nulla. Siamo venuti fuori da tante difficoltà, queste partite servono per la nostra autostima e mentalità. Oggi eravamo contro una squadra forte, in saute, allenata bene. La Lazio è andata meglio di noi nei primi venti minuti, poi siamo venuti fuori. Noi siamo stati cinici e siamo stati bravi a portarla a casa".

"Raspadori arriva da un periodo dove non ha giocato, ha bisogno di continuità. Gli stiamo cercando di dare quello, è importante per noi, ha grande mentalità ed è un vincente. Si è calato subito e messo a disposizione con grande umiltà. Ha fatto bene quando è entrato, purtroppo ha avuto un piccolo risentimento muscolare. Speriamo che non sia nulla di grave".

"Guardiamo a noi stessi partita dopo partita, senza focalizzarci sulla classifica. Il campionato è ancora lungo, continuiamo a risalire. Non dobbiamo mai perddere l'umiltà. Siamo molto felici, abbiamo tre competizioni, c'è anche la Coppa Italia. Recuperiamo le energie e riprendiamo a spingere forte".

"Per noi allenatori l'Inghilterra è un calcio molto bello e affascinante. In futuro mi piacerebbe allenare lì, sto imparando l'inglese. Mai dire mai. Ora sono concentrato sull'Atalanta. La Coppa Italia? Non so come sarà la doppia sfida. La Lazio stasera mi è piaciuta molto, ci ha messo in difficoltà. Oggi è stata una partita equlibrata. La prepareremo nel migliore dei modi perché per noi è importante".