Atalanta, Krstovic a Dazn: "Vogliamo la Champions, il gruppo è fenomenale"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta torna a Bergamo con tre punti pesantissimi in ottica Europa e per analizzare la vittoria, ai microfoni di Dazn, è intervenuto Krstovic. Queste le parole del nerazzurro: "È un messaggio che arrivati qui per i tre punti, vogliamo andare su. Ora siamo a -4. Vogliamo andare in Champions, lo spirito è wow. È un gruppo fenomenale. Vogliamo andare avanti".

"Il gol arriva, non l’ho fatto oggi ma non mi interessa. Importanti sono i tre punti, manca pochissimo per il terzo gol e negli ultimi dieci minuti eravamo con un giocatore in meno. Abbiamo tanta energia, abbiamo solo due giorni per recuperare. Ora pensiamo a Dortmund. Se guarderò l’Inter per vedere se Lautaro mi supera? No, ora non mi interessa. Il mio gol arriverà, il mio lavoro è importante per la squadra. Spero oggi Lautaro non faccia gol”.

