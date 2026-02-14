Lazio, l'analisi di Giaccherini: "Non voglio trovare alibi, ma..."
Emanuele Giaccherini, dallo studio di Vamos su Dazn dove ha visto e commentato Lazio - Atalanta, si è soffermato sul momento dei biancocelesti e sulle difficoltà dell'attacco. Queste le sue parole: "Non voglio trovare alibi, ma con tutti i problemi che ha avuto la Lazio quest’anno ha giocato senza un centravanti. Non è semplice per una squadra non avere un giocatore che faccia gol, alla Lazio è mancato il centravanti. Maldini deve fare gol, agli attaccanti si chiede di segnare".
