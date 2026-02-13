Lazio, Martone: "Lotito come De Laurentiis? Ha fatto un errore, ecco quale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sandro Martone, che lavora nell'entourage di Patric, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della gestione della Lazio da parte del presidente Lotito negli ultimi mesi. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

“Lotito come De Laurentiis è un presidente che non ha alle spalle fondi americani o arabi. Gli va dato merito di aver sistemato i conti di un club che ha rilevato sull’orlo del fallimento. Forse ha sbagliato non aver ceduto i suoi top player nel momento giusto, a differenza del massimo dirigente del Napoli che con le cessioni contestate dai tifosi dei vari Cavani, Higuain, Fabian, Kvaratskhelia e così via è riuscito a costruire un Napoli vincente e a fare delle plusvalenze da capo giro".

"A gennaio però sia con la cessione del Taty che con quella di Guendouzi nche la Lazio è riuscita a fare delle plusvalenze importanti e a sbloccare il mercato. Di questo va dato merito anche a Fabiani che nonostante non abbia potuto rinforzare la squadra in estate, in silenzio sta facendo un lavoro disumano a livello tecnico e ambientale per ricreare la giusta amalgama”.