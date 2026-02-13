Lazio - Atalanta, i numeri dei biancocelesti all'Olimpico
13.02.2026 18:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
24 ore alla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Atalanta in programma sabato 14 febbraio alle 18.00.
Una sfida, quella contro la Dea, che vede i precedenti sorridere alla Lazio che, in casa, ha ottenuto il successo in 23 occasioni. Completano il quadro 20 pareggi e 15 vittorie dell’Atalanta.
Interessante invece il dato che fa riferimento ai gol esattamente 157 per entrambe le squadre. L’ultimo successo della Lazio contro l’Atalanta è quello che risale allo scorso 6 aprile del 2015 in alla New Balance Arena grazie alla rete di Isaksen.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide