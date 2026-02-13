Lazio, Provstgaard verso la Nazionale: il ct della Danimarca lo tiene d'occhio
La crescita di Oliver Provstgaard è evidente. Anche se non ha avuto molto spazio in un anno alla Lazio, il centrale classe 2003 non ha mai sfigurato quando è stato chiamato in causa, sia lo scorso anno con Baroni che in questa stagione con Sarri. E ora, dopo le titolarità a Torino contro la Juventus e all'Olimpico contro il Genoa, giocherà dall'inizio nella gara con l'Atalanta.
Proprio per il suo percorso in biancoceleste, il ct della Danimarca Brian Riemer lo tiene d'occhio. Secondo quanto riportato da bold.dk, Provstgaard è finito nel mirino della Nazionale maggiore dopo aver concluso la sua esperienza con l'Under 21. Per le prossime convocazioni di marzo si giocherà il posto con Tingager, Nicolaisen, Hey e Kristensen.
Il centrale della Lazio può essere facilitato dall'ottimo rapporto che ha con il suo compagno di squadra Isaksen, punto fermo della Danimarca e molto apprezzato proprio dal ct Riemer.