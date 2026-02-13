Lazio, l'ag. di Patric: "Ha vissuto un periodo sfortunato. Con Baroni e Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Sandro Martone, che lavora nell'entourage di Patric, ha parlato della stagione del difensore della Lazio e dell'ultimo periodo che ha vissuto, costellato da tanti infortuni. Di seguito le sue parole.

“Patric ha vissuto un periodo sfortunato, la scorsa stagione ha giocato a lungo con una frattura ossea perché Baroni gli chiedeva di stringere i denti, è andato avanti con antidolorifici e iniezioni, ma quando non ne ha potuto più è stato costretto a fermarsi e a sottoporsi ad intervento chirurgico. In questa stagione, invece, ha avuto un infortunio muscolare, probabilmente legato anche alla precedente lunga assenza dai campi di gioco, dovuta al periodo post operatorio. È una bandiera della Lazio e spera di trovare più minutaggio possibile, sente che può dare ancora tanto”.