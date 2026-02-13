Ferrari, che novità in Bahrain sulla SF-26! L'upgrade va, i tifosi sperano
13.02.2026 12:25 di Giovanni Parterioli
La Ferrari corre in Bahrain anche oggi, ma è lo scatto di ieri sulla grossa novità sulla SF-26 che fa sperare i tifosi della Ferrari, oltre ai numeri di una tre giorni che anche oggi sta dando risponde positive con Hamilton dopo quelle ieri con Leclerc. Ma, come detto, nell'ambito delle f1 news relative ai test del Bahrain, è la grossa novità della Ferrari che fa ben sperare i tifosi. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>>> FERRARI, UPGRADE: I TIFOSI SPERANO <<<