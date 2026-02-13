Lazio, Cassano: "Sarri è pesante. Se la situazione non gli sta bene..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Antonio Cassano ha detto la sua sulla situazione in casa biancoceleste, spendendo delle parole anche sulla Lazio del passato e sui derby affrontati con la maglia della Roma. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sarri è pesante, si lamenta sempre. Se non gli sta bene la situazione, va a casa. In questo momento la Lazio è questa, con tutte le difficoltà e il mercato. Tutti vogliono sognare, ma ora la situazione è questa. Se non ti sta bene, alzi bandiera bianca".

"Io Fascetti lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto per me, a 15 anni mi ha portato in prima squadra. Era di poche parole ma schietto. Una volta sono entrato con la macchina al San Nicola perché ero in ritardo, si arrabbiò e mi fece la multa. Mi voleva talmente tanto bene che spesso mi tutelava".

"Chinaglia ha fatto la vostra storia ma io non l’ho mai visto giocare, ovviamente è una leggenda; Signori è fenomenale ma Bruno Giordano era un campione sottovalutato; oggi sarebbe stato titolare in Nazionale con la gamba sinistra e basta".

"A Roma ho perso un solo derby, quello del 6 gennaio, e me lo ricordo benissimo. Quando ero a Roma, alla Lazio c’erano Sinisa, Couto, Stankovic. Nella Capitale gli insulti per questa partita duravano sei mesi (ride, ndr). Il derby più importante è quello del 26 maggio? Avete vinto perché non c’ero io (ride, ndr)”.