Serie A | Lazio - Atalanta, dove vedere il match in tv e streaming
Quarto risultato utile consecutivo per la Lazio, includendo anche la vittoria di ieri contro il Bologna in Coppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri è tornata a vincere, seppur oltre il 90', dopo la gara vinta contro il Genoa in campionato. Anche in quel caso era stato fondamentale un calcio di rigore per decidere la gara. Quello di Cataldi al 100'.
La Lazio dà un segnale forte contro il Bologna e si conquista le semifinali di Coppa Italia. Una doppia sfida che vedrà in biancocelesti scendere in campo contro l'Atalanta per conquistare un accesso alla finale. Una doppia sfida che sabato, alle ore 18.00, avrà un suo anticipo nella delicata partita di campionato contro la squadra di Raffaele Palladino, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Una partita che sarà caratterizzata dalla sua importanza a livello di classifica, ma anche dalla protesta dei tifosi che hanno deciso di dar continuità alla propria assenza allo stadio.
DOVE VEDERE LAZIO -ATALANTA - E proprio chi non entrerà, chi non sarà sugli spalti, Il match valido per la venticinquesima giornata di Serie A verrà trasmesso in diretta in esclusiva su Dazn e potrà essere seguito sia in streaming live sia on demand - sempre su Dazn - tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.